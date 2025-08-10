Post Thiaw, il Milan sceglie De Winter: il belga ha un bonus da non sottovalutare
MilanNews.it
Stando alle ultime notizie il Milan è molto forte su Koni De Winter: è il belga il centrale individuato da Tare per rimpiazzare Thiaw, ceduto al Newcastle per 38 milioni di euro più 4 di bonus. L'ex Juventus ha già esperienza in Serie A: a 23 anni ha toccato quota 68 presenze nella massima competizione italiana.
E in più, essendo cresciuto tra Juventus ed Empoli, ha un bonus da non sottovalutare: è un giocatore che, nel comunicare la lista della rosa per la Serie A e le competizioni europee, fa parte di quelli cresciuti nel vivaio Italia. Al Milan si andrebbe aggiungere a Ricci, Pietro Terracciano e Filippo Terracciano.
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com