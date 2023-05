PROBABILE FORMAZIONE - Chance per Origi e Rebic. Molti assenti a La Spezia

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo la delusione arrivata nella semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter, il Milan vuole ripartire dal campionato per inseguire l'obiettivo quarto posto. I rossoneri saranno ospiti dello Spezia, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Stefano Pioli dovrebbe cambiare qualcosa, ma non tutta la formazione come già visto in altre occasioni. In porta Mike Maignan; davanti a lui Kjaer e Kalulu, a sinistra Theo Hernandez e a destra Calabria. In mezzo al campo torna dal primo minuto Tommaso Pobega, con Tonali al suo fianco. In attacco, turno di riposo per Giroud, spazio dall'inizio a Saelemaekers, Diaz e Rebic, alle spalle di Origi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Maignan

Calabria Kalulu Kjaer Theo

Tonali Pobega

Saelemaekers Diaz Origi

Rebic

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Leao, Florenzi, Krunic, Messias

Squalificati: Thiaw

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti: Bindoni-Bresmes

Quarto uomo: Pairetto

Var: Marini

Avar: Mariani

Ore 18

Stadio: Picco di La Spezia

Tv: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

Live testuale: MilanNews.it