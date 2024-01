probabile formazione Possibile ballottaggio Simic-Gabbia in difesa, Adli favorito su Musah

Archiviato il primo successo del 2024, coinciso con il passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia, domenica il Milan farà visita all'Empoli per l'ultima giornata del girone di andata. I rossoneri devono dare continuità alla vittoria ottenuta nell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo, arrivata grazie al guizzo di Pulisic. Pioli potrà contare subito sulla disponibilità di Gabbia che allungherà il reparto difensivo, orfano di tanti membri della prima squadra. L'allenatore del Milan riabbraccia anche Yunus Musah che dopo essere stato indisponibile per quasi un mese, tornerà tra i convocati.

L'unico dubbio di formazione è al centro della difesa dove ci sarà sicuramente Kjaer, mentre Simic e Gabbia sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Come terzini, ci saranno Calabria e Theo Hernandez, a meno che Pioli non decida di schierare Florenzi a destra, così da dare un po' di riposo al capitano milanista. In mezzo al campo torna Loftus-Cheek che si affiancherà molto probabilmente ad Adli e Reijnders: difficile che Pioli rischi Musah dal primo minuto. Infine là davanti il tridente titolare: Pulisic, Giroud e Leao. In panchina pronto lo scatenato Jovic.

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria, 24 Kjaer, 82 Simic, 19 Theo

8 Loftus-Cheek, 7 Adli, 14 Reijnders

11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao

.: Stefano Pioli: Nava, Mirante, Gabbia, Florenzi, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Zeroli, Chaka, Jovic.: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Pobega, Okafor, Krunic, Bennacer, Chukwueze.: Musah, Reijnders: Nessuno: Simic-Gabbia 50%-50%, Adli-Musah 60%-40%

SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: La Penna

ASSISTENTI: Del Giovane - Ceccon

IV UFFICIALE: Giua

VAR: Irrati

AVAR: Miele

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

TV e streaming: Dazn e Sky Sport

Ore: 12.30

Stadio: Stadio Carlo Castellani (Empoli)

Web: MilanNews.it