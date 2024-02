probabile formazione Verso Frosinone-Milan: due ballottaggi, Bennacer recuperato

vedi letture

Il Milan sabato alle 18 sarà ospite del Frosinone allo stadio Benito Stirpe, per la ventitreesima giornata di campionato. Stefano Pioli sembra orientato a confermare l'undici titolare visto nelle ultime tre gare di campionato. Anche se ci sono due ballottaggi. Davanti a Maignan sarà confermata la coppia Kjaer-Gabbia, così come Theo Hernandez tornato stabilmente a sinistra. A destra Calabria si gioca il posto con Florenzi ma rimane in netto vantaggio. A centrocampo Pioli deciderà chi schierare al fianco di Reijnders tra Adli e Musah, con il francese favorito. In attacco non si cambia: il trio Pulisic, Loftus e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud. Intanto Ismael Bennacer è recuperato almeno per la panchina: da giovedì è tornato ad allenarsi in gruppo.

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 82 Simic, 74 Jimenez, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 4 Bennacer, 80 Musah, 85 Zeroli, 17 Okafor, 15 Jovic.

Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musah, Reijnders

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Pairetto

Assistenti: Tolfo-Lo Cicero

IV Ufficiale: Cosso

VAR: Mariani

AVAR: Sozza

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it