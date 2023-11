probabile formazione Verso Milan-Dortmund: riecco Giroud, Musah squalificato. Leao non ce la fa

Archiviata la Fiorentina, battuta per 1-0 nonostante una formazione enormemente rimannegiata a causa dei tantissimi infoertuni, il Milan si butta a capofitto sulla Champions League. Martedì sera a San Siro arriva il Borussia Dortmund: entrambe le squadre si giocano una grossa fetta del passaggio agli ottavi di finale. Andiamo a vedere insieme quelle che sono le possibili scelte di formazione di mister Stefano Pioli.

Degli infortunati in lista Champions non recuperano sicuramente Sportiello, Kalulu, Okafor e purtroppo Leao. Da capire invece la situazione di Simon Kjaer, che è clinicamente guarito ma sta affrontando una fase di riatletizzazione. Inoltre non ci saranno né Musah né Camarda. Il primo è squalificato, il secondo, non avendo compiuto 16 anni, non è ancora tecnicamente convocabile. Infine, Pioli non potrà portare Jan-Carlo Simic come fa in campionato, visto che centrale classe 2005 non rispetta i requisiti per essere inserito in Lista B.

L'undici iniziale è così praticamente quasi obbligato: Maignan in porta, linea a quattro con i soliti Calabria, Thiaw, Tomori e Theo. Centrocampo con Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek, ora pienamente recuperato. È possibile, proprio come contro il PSG, che l'inglese venga impiegato in posizione più avanzata rispetto agli altri due compagni. Sugli esterni tocca ancora a Chukwueze e Pulisic, mentre al centro dell'attacco riecco Giroud, che in Serie A sta scontando la squalifica per il rosso diretto rimediato a Lecce.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo

33 Krunic 14 Reijnders

21 Chukweuze 8 Loftus-Cheek 11 Pulisic

9 Giroud

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Chaka Traore, Jovic.

Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Leao, Okafor.

Squalificati: Musah.

SQUADRA ARBITRALE

Referee: István Kovács ROU

Assistant referees: Vasile Florin Marinescu ROU - Ovidiu Artene ROU

Fourth official: Marcel Birsan ROU

Video Assistant Referee: Pol van Boekel NED

Assistant Video Assistant Referee: Cătălin Popa ROU

DOVE VEDERE MILAN-BVB

TV e streaming: Sky Sport, Canale 5, Infinity

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Web: MilanNews.it