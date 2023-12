probabile formazione Verso Milan- Sassuolo: Theo ancora centrale, recupera Jovic

Dopo il pareggio con la Salernitana, il Milan non può più sbagliare. Chiudere l'anno a San Siro con una vittoria sarebbe la giusta motivaizone per iniziare bene il 2024 tra Coppa Italia, Empoli ed Europa League, oltre al recupero di diversi tasselli fondamentali come Kalulu e Thiaw. Contro il Sassuolo, dunque, i rossoneri si giocheranno molto, a partire dal terzo posto in classifica , che ormai si fa sempre più corta. Rimangono tantissimi gli indisponibili per Stefano Pioli: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor. Da aggiungere in dubbio, invece, Luka Jovic, che arriva da una botta alla caviglia rimediata a Salerno.

Stefano Pioli, dunque, si affida al miglior undici possibile ancora una volta: Maignan tra i pali, difesa composta da Calabria e Florenzi come terzini, mentre al centro ci saranno Kjaer e Theo Hernandez adattato, al momento favorito sul 2005 Simic. Dal centrocampo in sù Pioli conferma gli stessi sei visti a Salerno, con Bennacer in mediana e Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati. Davanti ancora 9-10-11.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 19 Theo 42 Florenzi

8 Loftus-Cheek 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Simic, Krunic, Adli, Zeroli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze.

Diffidati: Musah, Reijnders

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor.

In dubbio: Jovic (problema alla caviglia)

ARBITRO MILAN-SASSUOLO

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: ROSSI M. – RICCI

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

TV e streaming: DAZN e Sky

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

Web: MilanNews.it