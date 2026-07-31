La proposta di un tifoso: "Facciamo una petizione per consegnare a Baresi il Pallone d'Oro postumo"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Il tifoso milanista Bernardo Pasquali ha inviato una lettera alla redazione di MilanNews.it - che proponiamo di seguito integralmente - contenente una proposta per omaggiare ulteriormente la memoria del grande Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi all'età di 66 anni:

"Carissimi milanisti,

come per tutti voi, questa mattina ha il senso di un dolore profondo che, per chi ama questa maglia, è il senso di uno strappo, di un vuoto che si è aperto nel nostro cuore. Ma è anche il mattino della consapevolezza di aver avuto l’opportunità di aver conosciuto la leggenda, il significato di grande uomo, non solo del calcio ma anche grande ispirazione di questa umanità, non solo sportiva!

Io sono di Verona e, anche se tutti pensano alla fatal Verona in senso negativo, per me significa il debutto del Piscinin nel 1978 e l’inizio del Grande Milan con la vittoria per 1-0 qui al bentegodi il 25 ottobre 1987! E poi per me era da piccolo andare a vedere il Milan di Farina in ritiro in un piccolo paese qui vicino in una sua tenuta. E c’era sempre lui per i miei occhi di ragazzo che amavo il calcio. Lui era il giovanissimo campione e capitano che ispirava i miei sogni.

Anche per questo oggi mi sento di chiedere a tutti voi veri milanisti di riparare ad una mancanza del calcio mondiale che però può ancora redimersi. Il nostro Capitano doveva essere insignito del Pallone d’Oro! Non lo dicono solo i milanisti lo dice la storia e chi ha fatto la storia del Milan e del calcio mondiale. Quindi chiedo a tutti voi facciamo una petizione a France Football e diamo al nostro Cesare quello che era suo di diritto. Il Pallone d’oro. Anche se postumo sarebbe un grande segno per il mondo del calcio. Un grande messaggio di verità e giustizia. Coinvolgiamo tutti i colleghi giornalisti sportivi, coinvolgiamo gli ex calciatori, sentiamo Maldini e Leonardo, sentiamo chi ha cariche che possono influenzare e arrivare a chi può farlo!

6 per sempre Capitano…Pallone d’Oro del nostro cuore!".