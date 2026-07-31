Il messaggio di Serginho: "Abbiamo perso una delle persone più buone. È stato un onore vivere tante cose assieme"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Serginho, ex calciatore del Milan attualmente con la squadra a Perth, si è così espresso sui social per ricordare Franco Baresi, leggendario capitano rossonero scomparso oggi: "Oggi abbiamo perso non somente una leggenda del mondo del calcio...abbiamo perso una delle persone più buone che ho avuto il piacere di conoscere nel mondo del calcio.....sei andato via in silenzio. La sua virtù è sempre stato questa: parlare solamente con uno sguardo.....Grazie di tutto capitano stato un onore per me vivere tante cosa insieme a te.....fa un buon viaggio e riposati in pace".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".