Prossima fermata Mondiali: tutti gli impegni dei dieci calciatori del Milan

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Giovedì iniziano i Mondiali di calcio: tutti gli impegni dei dieci calciatori del Milan coinvolti nella competizione per Nazionali più importante del mondo

Ci siamo, giovedì alle ore 21 Messico-Sudafrica darà il via alle danze del Mondiale 2026. Si giocherà all'Azteca di Città del Messico e il torneo si disputerà per la prima volta in tre paesi differenti: Messico, Stati Uniti e Canada. Un altro elemento inedito è la partecipazione allargata a 48 squadre: nonostante questo l'Italia non si è qualificata per la terza edizione consecutiva. Il Milan è la squadra di Serie A con più giocatori convocati: saranno dieci i milanisti coinvolti. Di seguito tutto il programma delle loro partite nelle fasi a gironi.

MILAN AI MONDIALI: IL PROGRAMMA DEI DIECI ROSSONERI

Il programma delle partite dei dieci calciatori del Milan impegnati al Mondiale. Date e orari seguono il fuso italiano.

BELGIO: ALEXIS SAELEMAEKERS E KONI DE WINTER (GRUPPO G)

15/06 ore 21, Belgio-Egitto - Seattle

21/06 ore 21, Belgio-Iran - Los Angeles

27/05 ore 5, Nuova Zelanda-Belgio - Vancouver

CROAZIA: LUKA MODRIC (GRUPPO L)

17/06 ore 22, Inghilterra-Croazia - Dallas

24/06 ore 1, Panama-Croazia - Toronto

27/06 ore 23, Croazia-Ghana - Philadelphia

ECUADOR: PERVIS ESTUPINAN (GRUPPO E)

15/06 ore 1, Costa d'Avorio-Ecuador - Philadelphia

21/06 ore 2, Ecuador-Curaçao - Kansas City

25/06 ore 22, Ecuador-Germania - New York

FRANCIA: MIKE MAIGNAN E ADRIEN RABIOT (GRUPPO I)

16/06 ore 21, Francia-Senegal - New York

22/06 ore 23, Francia-Iraq - Philadelphia

26/06 ore 21, Norvegia-Francia - Boston

MESSICO: SANTIAGO GIMENEZ (GRUPPO A)

11/06 ore 21, Messico-Sudafrica - Città del Messico

19/06 ore 3, Messico-Corea del Sud - Guadalajara

25/06 ore 3, Repubblica Ceca-Messico - Città del Messico

PORTOGALLO: RAFAEL LEAO (GRUPPO K)

17/06 ore 19, Portogallo-RD Congo - Houston

23/06 ore 19, Portogallo-Uzbekistan - Houston

28/06 ore 1.30, Colombia-Portogallo - Miami

STATI UNITI: CHRISTIAN PULISIC (GRUPPO D)

13/06 ore 2, Stati Uniti-Paraguay - Los Angeles

19/06 ore 21, Stati Uniti-Australia - Seattle

26/06 ore 4, Turchia-Stati Uniti - Los Angeles

SVIZZERA: ARDON JASHARI (GRUPPO B)

13/06 ore 21, Qatar-Svizzera - San Francisco

18/06 ore 21, Svizzera-Bosnia Erzegovina - Los Angeles

24/06 ore 21, Svizzera-Canada - Vancouver