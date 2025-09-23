Pulisic, cinque gol contro il Lecce e contro Falcone: sono la squadra e portiere a cui ha segnato di più

di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce il sito della Lega Calcio Serie A, da quando veste la maglia del Milan, Christian Pulisic ha segnato 34 reti in 104 partite ufficiali, ben 5 contro il Lecce e contro Falcone (squadra e portiere a cui ha segnato di più), includendo anche quella del 2-0 di fine agosto al Via del Mare in Serie A. Stasera, in occasione dei sedicesimi di Coppa Italia tra rossoneri e pugliesi, l'americano, che è reduce dalla doppietta in campionato in casa dell'Udinese, partirà inizialmente dalla panchina. 

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
 