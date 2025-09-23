Qualificazione Mondiale 2026, da oggi in vendita i biglietti per Italia-Norvegia: le info
Sono in vendita i biglietti per Italia-Norvegia, ultimo incontro della Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 in programma domenica 16 novembre (ore 20.45) allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.
Questo il comunicato a riguardo da parte della FIGC: "Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al Mondiale, che al momento vede gli Azzurri al secondo posto in classifica nel Gruppo I a sei lunghezze da Haaland e compagni, che però hanno giocato una gara in più.
I biglietti – in vendita a partire da 14 euro - possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari".
