Pulisic e Rabiot a Milanello nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri
Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, racconta che nonostante il giorno di riposo concesso da Allegri alla squadra dopo la vittoria di ieri contro la Roma, nel centro sportivo rossonero sono presenti Adrien Rabiot e Christian Pulisic per proseguire nel loro lavoro di recupero.
I due calciatori, out dall'ultima sosta per le nazionali, rispettivamente per un infortunio al polpaccio ed uno al flessore, stanno molto meglio e sono al lavoro per accelerare il loro recupero ed essere a disposizione nella trasferta di Parma di sabato 8 novembre. Nei prossimi giorni la situazione andrà a delinearsi in modo più chiaro.
