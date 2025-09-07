Qualificazioni Mondiali: sloveno Vincic arbitra Israele-Italia
(ANSA) - ROMA, 07 SET - Lo sloveno Slavko Vincic è l'arbitro designato per Israele-Italia, gara del Girone I per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma domani a Debrecen, in Ungheria alle 20.45. Vincic sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto uomo David Šmajc mentre al var ci sarà il tedesco Christian Dingert, Assistente Var Sascha Stegemann (Ger). (ANSA).
Pubblicità
News
Ravezzani elogia l'Italia di Gattuso: "Gli azzurri hanno ritrovato l'entusiasmo perso con Spalletti"
Per lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenezdi Andrea Longoni
Le più lette
2 Romano precisa: "Non mi risulta che Vlahovic abbia già un accordo fatto o che abbia scelto l'Inter o il Milan"
3 Ravezzani: "Tonali dominatore del centrocampo dell'Italia, rimarrà il più grande rimpianto nelle cessioni del Milan"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com