Quando Allegri descrisse così De Winter: "E' più difensore centrale, ma ha tanta qualità. Può giocare anche nella difesa a tre"

vedi letture

E' ormai in chiusura l'arrivo di Koni De Winter al Milan, nuovo giovane difensore centrale che prenderà il posto del partente Malick Thiaw, prossimo sposo del Newcastle di Sandro Tonali. Restano interessanti, se lette soprattutto in chiave moderna le parole che l'attuale tecnico rossonero Massimiliano Allegri rivolse proprio al nuovo rinforzo rossonero, De Winter. Infatti, la storia tra il belga e Max nasce nel 2021, quando entrambi erano alla Juventus. Fu proprio Allegri a far esordire in Champions Leagie De Winter contro il Chelsea nel novembre del 2021.

A fine partita proprio Max Allegri ne parlò positivamente: "È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre".