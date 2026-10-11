Rabiot a Milan Tv: "Non esiste prendere un gol così facile"

Il commento a Milan Tv di Adrien Rabiot al termine di Sassuolo-Milan 1-1, gara in cui ha segnato il gol rossonero nonchè il suo terzo in campionato

Autore del gol contro il Sassuolo, il terzo del suo campionato, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, al termine della partita pareggiata 1-1 contro i neroverdi dal Milan al Mapei Stadium, è intervenuto davanti ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni complete ai canali ufficiali del club rossonero dalla pancia dello stadio.

Così Adrien Rabiot dopo Sassuolo-Milan 1-1: "Loro sono una squadra organizzata bene in difesa e che aspetta di ripartire. Secondo me abbiamo fatto bene perchè non abbiamo subito troppe occasioni, siamo rimasti in partita e poi siamo andati in vantaggio. Dopo però ci siamo abbassati un po', abbiamo subito due occasioni e poi il loro gol che non deve accadere. È una situazione su cui lavoriamo in allenamento e prendere un gol così facile non può esistere. Dobbiamo alzare il livello in queste fasi con determinazione e mentalità. Abbiamo perso due punti oggi ma dobbiamo continuare, abbiamo partite che arrivano subito ed è necessario avere la testa fredda"