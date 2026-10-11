Rabiot a Milan Tv: "Non esiste prendere un gol così facile"
Autore del gol contro il Sassuolo, il terzo del suo campionato, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, al termine della partita pareggiata 1-1 contro i neroverdi dal Milan al Mapei Stadium, è intervenuto davanti ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni complete ai canali ufficiali del club rossonero dalla pancia dello stadio.
Così Adrien Rabiot dopo Sassuolo-Milan 1-1: "Loro sono una squadra organizzata bene in difesa e che aspetta di ripartire. Secondo me abbiamo fatto bene perchè non abbiamo subito troppe occasioni, siamo rimasti in partita e poi siamo andati in vantaggio. Dopo però ci siamo abbassati un po', abbiamo subito due occasioni e poi il loro gol che non deve accadere. È una situazione su cui lavoriamo in allenamento e prendere un gol così facile non può esistere. Dobbiamo alzare il livello in queste fasi con determinazione e mentalità. Abbiamo perso due punti oggi ma dobbiamo continuare, abbiamo partite che arrivano subito ed è necessario avere la testa fredda"
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