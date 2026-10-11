News Rabiot a Sky: "Abbiamo perso due punti. Non possiamo prendere quel gol così"

Le dichiarazioni complete del centrocampista rossonero Adrien Rabiot a Sky Sport 24 dopo il pareggio del Milan in casa contro il Sassuolo

Autore del gol del Milan sul campo del Sassuolo questo pomeriggio, nella partita finita 1-1, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per offrire il suo punto di vista sulla gara che si è appena conclusa al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue dichiarazioni complete.

Sei soddisfatto di questa partita?

"Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Dopo il gol abbiamo subito subito due palle gol e ci ha salvato Mike e poi c'è stato questo gol su calcio piazzato. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana. Comunque il Sassuolo è una buona squadra, ha giocatori forti che ti mettono in difficoltà e che hanno qualità, quindi non è semplice. Non possiamo prendere gol così, perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti".

State ancora cercando la vostra identità?

"Noi ci adattiamo anche agli avversari. In settimana lavoriamo in modo diverso a seconda della squadra che andiamo ad affrontare: secondo me è anche un punto di forza poter difendere a quattro o a tre, impostare con tre giocatori o con quattro, ed è utile provare più giocatori in posizioni diverse. Quindi è vero che c'è da lavorare, ovviamente, però stasera ci sono state anche cose facili che potevamo fare e che invece abbiamo sbagliato a livello tecnico, e questo non va"