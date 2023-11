Rafa Leao top del Milan: nei big match ecco perchè è sempre il migliore

Interessante dato riguardante Rafa Leao, in gol contro il PSG e votato come migliore in campo dall'UEFA. Infatti, nonostante il digiuno dal gol in Serie A, che manca da settembre, il portoghese del Milan ha sempre inciso nei big match.

Contro la Roma va in gol con una semi rovesciata, nella disfatta contro l'Inter è suo l'unico sussulto rossonero nel secondo tempo, mentre non gioca bene contro la Juventus soffrendo forse un pò troppo la pressione della difesa bianconera. In Champions League però è eletto per tre volte di fila come migliore in campo Uefa: contro il Newcastle, Borussia Dortmund e PSG, andando anche in rete con una rovesciata nella recente sfida contro i francesi.