Ramazzotti: "Con il Milan, Glasner è convinto di portare una mentalità offensiva e un calcio spettacolare"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Oliver Glasner, favorito numero uno per la panchina del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Oliver Glasner, favorito numero uno per la panchina del Milan: "Nel summit con il fondatore di RedBird e Ibrahimovic, il tecnico ex Crystal Palace ha analizzato molti aspetti personali e del Milan. Sia del passato sia del futuro. Si è presentato dopo aver visto, insieme ai membri del suo staff, diversi incontri dei rossoneri dell’ultima stagione. Si è fatto così un’idea precisa sulla rosa e sui calciatori funzionali al suo gioco. Che è molto diverso da quello di Allegri. Come Rangnick, dal quale è stato indicato per sedere sulla panchina rossonera, Glasner ama un calcio fatto di pressione e intensità. Chiaramente lo adatta alla rosa che ha a disposizione e, con Eintracht e Palace, ha dovuto anche essere un po’ più prudente di quello che avrebbe voluto".

GLASNER AL MILAN: CHE GIOCO?

"Con il Milan, però, è convinto - spiega Ramazzotti - di portare una mentalità offensiva e un calcio spettacolare. Anche lui, comunque, è consapevole che avrà bisogno di tempo perché le sue squadre solitamente faticano nei primi mesi per poi acquisire il giusto passo. Lo dice la sua storia, con i risultati e i piazzamenti in classifica che sono migliorati con il passare degli anni. Un modo per far capire che potrebbe aver bisogno di sostegno. Su questo punto Cardinale sembra avere le idee chiare e la volontà netta di supportare l’allenatore che sceglierà. Questo concetto lo ha fatto filtrare senza indecisioni perché dalla primavera 2024 ha “bruciato” quattro tecnici".