Ramazzotti spiega: "Il Milan poteva trovare un altro stadio vicino Milano e invece ha scelto di rinviare Milan-Como per giocarla nelle settimane successive a San Siro"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla disputa di Milan-Como a Perth: "Milan-Como quasi certamente non si giocherà a Perth domenica 8 febbraio. A meno di un nuovo colpo di scena nelle prossime ore o nei prossimi giorni sotto forma di intervento della Fifa, l'unica istituzione in questo momento in grado di sbloccare la situazione. Resta il fatto che in questo momento sono poche le possibilità di disputare in Australia la gara di Serie A che non può andare in scena a San Siro perché occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 (venerdì 6 febbraio). Il Milan poteva trovare una soluzione alternativa in Italia, tra gli stadi non occupati in quel weekend e vicini a Milano, e invece ha scelto di rinviare la partita per giocarla nelle settimane successive a San Siro. Quando? Il 17 o 24 febbraio sono due ipotesi. Il regolamento della Lega prevede entro due settimane. Il vantaggio è che né i rossoneri né i lariani disputano le coppe europee".

LE ULTIME SU MILAN-COMO A PERTH

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Lega Serie A è "stanca di aspettare: ha bisogno entro la fine della prossima settimana di una risposta definitiva dalla Fifa" sulla disputa di Milan-Como a Perth. Ezio Simonelli, presidente, invierà una lettera a Gianni Infantino, numero uno della Fifa, "sottolineando che finora all'evento storico e dettato da una necessità contingente hanno dato l'assenso la Figc, la Uefa, l'Australia e l'Afc con due condizioni considerate irricevibili: la Federazione Asiatica in pratica ha chiesto che la partita non debba essere considerata del campionato italiano e soprattutto sia diretta da arbitri australiani". Proposta considerata irricevibile dai vertici del massimo campionato italiano.

E c'è un sospetto: si ipotizza, negli ambienti Lega, che "la Fifa - si legge sul corriere.it - intenda lasciar trascorrere il tempo prima di fornire una risposta definitiva (così da far decadere il progetto, come è già avvenuto per Villarreal-Barcellona a Miami), la Lega chiede una risposta celere, anche negativa.

In caso di rifiuto della Fifa - conferma anche il Corriere della Sera dopo la notizia targata MilanNews di questa mattina - la gara si giocherebbe sempre a San Siro. Ma in un'altra data. Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha pubblicato a tal proposito su X questo aggiornamento su Milan-Como che non si giocherà a Perth, ma regolarmente a San Siro: "Annunciazione annunciazione: non si va più a Perth e si gioca in Italia in una delle due finestre infrasettimanali prenotate dai play off di Champions league (17 o 24 febbraio) e quindi non in campo neutro. Avvertenza: in questo caso il Milan accumula due partite da recuperare".