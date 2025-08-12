Ravezzani: "Il Milan si affida costantemente al player trading, una filosofia che punta solo al guadagno e subordina affetto e successo"

In merito alla strategia di mercato del Milan, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo suo pensiero sul suo profilo di X: "Il fatto è che il Milan si affida costantemente al player trading. Una strategia che mal si concilia con il suo fastoso passato. Poi si può vincere sporadicamente anche così. Ma siamo di fronte a una filosofia che punta solo al guadagno e subordina affetto e successo".