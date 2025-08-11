Ravezzani pungente: "Thiaw al Newcastle per 42 milioni, poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni"

Oggi alle 19:30News
di Niccolò Crespi

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo è intervenuto così sul proprio profilo “X” In merito alla ormai trattativa definitiva tra Newcastle e Milan per Malick Thiaw. I rossoneri incasseranno una somma intorno ai 42 milioni di euro, ottenendo una plusvalenza di circa 31.8 milioni.

Le sue parole sull'affare Thiaw-Newcastle. E quel confronto con Leoni

“Comunque Thiaw a 38 mln più 4 è una specie di capolavoro del Milan. Poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni".