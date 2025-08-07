Ravezzani: "Siamo così certi che Athekame sia meglio di Calabria e Royal? Magari sì, spero.."

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo ha commentato così sul suo account "X" il particolare e movimentato mercato rossonero in questa sessione estiva. Le sue parole, forse un po’ piccanti vanno sulla scelta, discutibile o meno di cambiare molti giocatori esterni/laterali presenti nella rosa di Max Allegri. Infatti, la società rossonera sarebbe alla ricera di un nuovo terzino destro (dopo gli addii di Walker e Calabria), questo resta un ruolo ancora scoperto nelle fila di mister Allegri. Il dubbio di Ravezzani però è concreto: ecco le sue parole.

“Una cosa che non capisco è l’insana voglia di cambiare vorticosamente gli esterni difensivi da parte del Milan. Siamo così certi che Athekame sia meglio di Calabria e Royal? Magari sì, spero. A meno che il ragionamento sia: prendo a 6 mln e magari rivendo a 10. Cioè pura finanza..”.