Ravezzani: "Thiaw ceduto a 42 milioni una specie di capolavoro del Milan"
MilanNews.it
Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo è intervenuto così sul proprio profilo “X” In merito alla ormai trattativa definitiva tra Newcastle e Milan per Malick Thiaw. I rossoneri incasseranno una somma intorno ai 42 milioni di euro, ottenendo una plusvalenza di circa 31.8 milioni.
Le sue parole
“Comunque Thiaw a 38 mln più 4 è una specie di capolavoro del Milan. Poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
