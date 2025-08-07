RedBird Capital investe nella nuova Paramount: completata la fusione con Skydance

Skydance Media e Paramount Global hanno completato la loro fusione, dando vita a una nuova società indipendente nel settore media e intrattenimento: Paramount, a Skydance Corporation. A partire da oggi, le azioni della nuova entità saranno negoziate al Nasdaq con il ticker "PSKY".

La fusione unisce il ricco catalogo di contenuti e la rete distributiva globale di Paramount con l’expertise produttiva e le tecnologie avanzate di Skydance. L’obiettivo è rilanciare uno dei marchi più iconici di Hollywood, puntando su innovazione, efficienza operativa e una nuova strategia di crescita. Il tutto sarà sostenuto da un investimento a lungo termine da parte della famiglia Ellison e del fondo RedBird Capital.

Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital, ha dichiarato:

“Il nostro investimento in Paramount e la partnership a lungo termine con la famiglia Ellison riflettono la nostra forte convinzione nel valore della proprietà intellettuale di livello mondiale e nel potenziale di generare una crescita significativa, mentre queste aziende affrontano la disintermediazione tecnologica e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori. Collaboriamo con David Ellison da 15 anni e abbiamo effettuato il nostro primo investimento in Skydance nel 2019. In questo periodo, abbiamo constatato la forza di un modello di gestione imprenditoriale che unisce sofisticazione tecnologica e passione, in un ambiente favorevole ai talenti creativi, per la produzione di contenuti originali di qualità.”

Cardinale ha aggiunto:

“Abbiamo valutato investimenti in questo tipo di media e intrattenimento a Hollywood negli ultimi 25 anni, ma è solo dopo l’investimento in Skydance che abbiamo maturato una reale convinzione in un approccio basato sulle performance nella produzione di contenuti diversificati. Il percorso che David e il team di Skydance hanno costruito li ha preparati per questa opportunità, supportati dal nostro team operativo e d’investimento in RedBird. È un’opportunità trasformativa per abbracciare l’eredità di 113 anni di Paramount, una delle istituzioni hollywoodiane più iconiche, e accompagnarla nella transizione verso l’attuale panorama tecnologico in continua evoluzione.”

David Ellison, Presidente e CEO di Paramount, a Skydance Corporation, ha dichiarato:

“Oggi segna un momento emozionante e decisivo mentre ci prepariamo a portare l’eredità di Paramount, istituzione di Hollywood, nel futuro dell’intrattenimento. La mia visione è quella di onorare la narrazione d’eccellenza, modernizzando allo stesso tempo il modo in cui realizziamo e distribuiamo contenuti, per supportare i migliori talenti creativi al mondo, migliorare l’esperienza del pubblico a livello globale e creare valore sostenibile per i nostri azionisti.”

Ellison ha aggiunto:

“È davvero un onore e un privilegio aiutare a guidare questo marchio iconico nel suo prossimo capitolo. La mia esperienza in Skydance e in tutti gli ambiti della produzione mi ha insegnato cosa serve per dare vita a grandi storie — e quanto sia potente quando i creatori visionari sono supportati da una leadership forte e da una missione chiara. Con una profonda conoscenza del settore e un approccio strategico alla crescita, resteremo fedeli all’eccellenza creativa, abbracceremo l’innovazione tecnologica e continueremo a offrire esperienze di intrattenimento, notizie e sport che entrano in connessione con il pubblico di tutto il mondo. Insieme, abbiamo l’opportunità non solo di plasmare il futuro di Paramount, ma anche di giocare un ruolo significativo nel futuro della nostra industria - e non vediamo l’ora di iniziare.”