Repubblica - Cardinale a Milano per il Tottenham? Gerry in silenzio da cinque mesi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Repubblica, questa mattina, nella sua versione online ha proposto un pezzo di commento sul momento attuale che sta vivendo il Milan tra strategie di mercato, nuova proprietà e rinnovi, oltre che il rendimento sportivo altalenante. In particolare nel pezzo si parla di Gerry Cardinale che, secondo l'indiscrezione, potrebbe ritornare a farsi vedere dalle parti di Milano e di San Siro in particolare per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Un'assenza dall'Italia abbastanza prolungata per il proprietario rossonero che, aggiunge Repubblica, non parla da cinque mesi e, cioè, praticamente da quando si è insediato formalmente in via Aldo Rossi.