Repubblica - Stadio, Milan ancora scettico sul dossier San Siro. Lavoro parallelo sulle alternative

Nella giornata di ieri il Milan e l'Inter hanno incontrato il sindaco Sala e la sovrintendente ai beni culturali del Comune Emanuela Carpani per sondare la possibilità di sciogliere il vincolo su San Siro che scatterà nel 2025. In attesa dei colloqui tra la Carpani e il ministro Sangiuliani, le squadre, secondo quanto scrive Repubblica, si guardano intorno e continuano a lavorare alle soluzioni alternative per non farsi trovare impreparati.

Il Milan in particolare: l'ipotesi La Maura sembra tramontata ma i rossoneri sarebbero molto scettici sulla fattibilità del dossier di San Siro soprattutto dopo così tanti anni di lavoro, rinvii e scadenze non rispettate.