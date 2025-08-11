Ricci: "Da adesso si inizia a fare sul serio! Buona stagione a tutti"

Oggi alle 22:10News
di Manuel Del Vecchio

Quello di Samuele Ricci è stato un buon pre-stagione. Il centrocampista ex Torino si è dimostrato a suo agio nel ruolo di play davanti la difesa anche grazie al fatto di aver potuto lavorare con Allegri fin dal primo giorno di ritiro.

Con la sfida di ieri a Stamford Bridge contro il Chelsea sono finite le amichevoli ed arrivano gli impegni ufficiali. Ne è ben consapevole Ricci, che su Instagram scrive: "Da adesso si inizia a fare sul serio! Buona stagione a tutti".