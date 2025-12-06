Ricci e la posizione da mezzala: "A me piace stare in regia ma poco cambia, perché Allegri ci chiede di saper fare tutto"
Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale tiene particolarmente essendo lui stato capitano dei granata nelle scorse stagioni prima di approdare in rossonero.
È vero che il pallone a San Siro non pesa, scotta?
"Confermo, non è uno stadio come gli altri, ma anche in positivo: quando vai in campo, se c’è entusiasmo, senti una forza grandissima che ti spinge".
Quanto aiuta avere un allenatore come Allegri in panchina?
"Tanto perché tutti noi sappiamo cosa ha vinto in carriera. In più, fuori dal campo, Allegri ti dà tanta serenità e penso che nella gestione del gruppo sia il numero uno. In più alle sue spalle ha uno staff molto competente".
Lei è arrivato da regista e Allegri l’ha trasformata in mezzala: quando è scattato il clic?
"In allenamento quando ha iniziato a provarmi lì. Però spesso giochiamo “a due” in mezzo. Comunque poco cambia perché ci chiede di saper fare tutto e adattarci alle varie soluzioni".
Ma lei dove si diverte di più?
"A me piace molto stare in regia, ma pure Gattuso in Nazionale mi ha provato da mezzala".
