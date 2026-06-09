Ricci spiega: "Le esigenti aspettative dell'Al-Ittihad non sono state compiute da Planes e ora lo cerca il Milan"

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Filippo Maria Ricci, giornalista esperto di calcio spagnolo de La Gazzetta dello Sport, ha tracciato sul sito della Rosea un profilo di Ramon Planes.

Filippo Maria Ricci, giornalista esperto di calcio spagnolo de La Gazzetta dello Sport, ha tracciato sul sito della Rosea un profilo di Ramon Planes, dirigente accostato al Milan: "Un dirigente catalano con una lunghissima traiettoria alle spalle che si è liberato il 1° giugno scorso. Questa la prima fotografia di Ramon Planes, la figura finita nell’orbita del Milan come alternativa a Ralf Rangnick. Planes può ricoprire diversi ruoli e per questo ha un profilo che può interessare Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Partiamo dalla fine. Una settimana fa Planes ha lasciato, di comune accordo, l’Al Ittihad, la squadra di Gedda alla quale era approdato il 1° gennaio del 2024 con un contratto di lunga durata. Le esigenti aspettative del club della Saudi Pro League però non sono state compiute e lo spagnolo aveva una gran voglia di tornare in Europa, da qui la risoluzione del contratto e il ritorno sul mercato, non alla ricerca di talenti ma per offrirsi a chi fosse interessato".

RANGNICK FAVORITO, MA CON PLANES...

Il grande favorito per prendere in mano l'area tecnica del Milan è sempre Ralf Rangnick, che però è ancora in attesa che il club rossonero accetti tutte le condizioni che ha posto, tra cui pieni poteri, carta bianca nella scelte e massima autonomia nelle decisioni. La prima alternativa al tedesco resta Ramon Planes, ex ds di Espanyol, Tottenham e Barcellona che si è è praticamente liberato dall’Al Ittihad, dove di recente è passato dal ruolo di ds a quello di consulente esterno. Se alla fine dovesse spuntarla lui su Rangnick, allora a quel punto salirebbero le quotazioni di Mauricio Pochettino per la panchina del Milan. I due si conoscono bene visto che a lanciare l'attuale ct degli Stati Uniti è stato proprio il dirigente catalano quasi 20 anni fa.