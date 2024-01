Rigori sbagliati, parla Pioli: "Giroud e Theo sono ottimi rigoristi. Leao mi ha detto che tira il prossimo"

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Bologna nell'anticipo serale del sabato sera della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Una partita pazza in cui il Diavolo ha fallito due rigori e ha subito il pareggio nel recupero proprio per un tiro dagli undici metri di Orsolini. Stefano Pioli nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 sulla partita.

Queste le parole di Stefano Pioli sui rigori sbagliati: "Chiaro che Giroud e Theo sono ottimi rigoristi. Purtroppo stasera non è stata la loro serata. Cosa ho detto a Leao quando è uscito? E' lui che mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti però magari in partita... Quando è finito a destra è perchè aveva tagliato verso la porta e si è ritrovato lì"