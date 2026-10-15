Risultati Europa League: vittoria all'ultimo per il Sunderland, facile Bayer

Risultati Europa League: vittoria all'ultimo per il Sunderland, facile BayerMilanNews.it
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Oggi alle 20:50News
di Antonello Gioia
Si riportano di seguito i risultati delle partite delle 18:45 della seconda giornata della League Phase di Europa League.

Si riportano di seguito i risultati delle partite delle 18:45 della seconda giornata della League Phase di Europa League:

Salisburgo-Milan 0-4

Celje-Omonia Nicosia 0-3

Sparta Praga-Lillestrom 1-1

Lione-Crystal Palace 3-2

Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4

Torreense-Sunderland 1-2

Unione Saint Gilloise-Real Sociedad 1-1

AZ-Sheva 2-1