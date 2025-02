Ritorno al De Kuip amaro per Gimenez: le emozioni l'hanno tradito

Prima della partita Santiago Gimenez aveva confessato di essere super emozionato per il ritorno al De Kuip, stadio che nell'ultimo anno e mezzo gli ha dato tanto e nel quale ha segnato tanto, entrando dritto nel cuore dei tifosi del Feyenoord, che ieri, al momento della sua uscita dal campo, si sono alzati in piedi omaggiandolo di una standing ovation nonostante una prestazione non esaltante.

Insomma, Gimenez non ha mai nascosto di essere un giocatore molto emotivo, ma ieri forse le emozioni hanno preso il sopravvento, dato che El Bebote non è mai stato al centro del gioco del Milan, toccando pochissimi palloni e non tirando praticamente mai in porta, mancando così l'appuntamento con il gol che aveva pronosticato Zlatan Ibrahimovic.