RMC - Aggiornamenti su Theo e Maignan: terapie per Mike, leggera botta al polpaccio per il terzino

Arrivano ancora aggiornamenti da RMC Sport per quanto riguarda Mike Maignan e Theo Hernandez, che oggi non si sono allenati con la squadra in nazionale.

Per il portiere rossonero semplici terapie e lavoro di scarico in palestra, mentre riposo precauzionale per Theo Hernandez che ha subito un leggero colpo al polpaccio: non è niente di grave.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it non risultano esserci particolari problemi, con il duo che non dovrebbe prendere parte dall'inizio all'amichevole di martedì contro la Germania.