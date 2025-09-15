Roma, lesione alla coscia per Dybala: salterà il derby

foto ANSA
© foto di ANSA
di Enrico Ferrazzi
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Gli esami svolti questa mattina da Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Il calciatore ha già intrapreso la fase di recupero, ma sarà costretto a saltare il derby di domenica prossima. (ANSA).