Sacchi dà colpe al mercato: "Sono stati presi giocatori senza sapere i pregi e i difetti"

Il Milan vive il suo maggior periodo di crisi dall'esperienza Giampaolo a questa parte, il peggiore da quando Pioli siede sulla panchina rossonera. Tra infortuni e un gioco di livello scadente, i rossoneri sono scivolati fuori dalla Champions e oggi sono a undici punti dall'Inter capolista: imbarazzante. Alla Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha parlato Arrigo Sacchi che ha commentato il momento del Milan.

Le parole di Sacchi sulle colpe di questa situazione: "Non starei lì a cercare le responsabilità dell’uno o dell’altro, a patto di capire, però, che bisogna cambiare indirizzo. Qui sono stati presi giocatori senza sapere quali erano i loro pregi e i loro difetti. Un calciatore, prima di tesserarlo, va valutato, va seguito, va conosciuto. Io, quando presi Rijkaard, lo feci monitorare da vicino per quindici giorni: nella relazione che mi portò il mio collaboratore c’erano scritte anche le sue abitudini alimentari. I giocatori bisogna andarli a vedere di persona, vogliamo mettercelo in testa?"