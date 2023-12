Sacchi: "Semplice: il Milan non è una squadra. Ognuno fa per conto suo"

Il Milan vive il suo maggior periodo di crisi dall'esperienza Giampaolo a questa parte, il peggiore da quando Pioli siede sulla panchina rossonera. Tra infortuni e un gioco di livello scadente, i rossoneri sono scivolati fuori dalla Champions e oggi sono a undici punti dall'Inter capolista: imbarazzante. Alla Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha parlato Arrigo Sacchi che ha commentato il momento del Milan.

Le parole di Sacchi sul momento del Milan: "Semplice: non è una squadra. O meglio: lo è a volte e poi ritorna al buio. Non ha continuità, troppo altalenante. A Salerno non c’era un collettivo, ma un gruppo sparpagliato per il campo. Ognuno fa per conto suo. La difesa è in difficoltà, perché gli attaccanti non aiutano. Questo è il vero problema"