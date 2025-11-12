Saelemaekers, che cecchino: già tre gol da fuori area nel 2025, solo in due ne hanno segnati di più
Quello segnato sabato scorso a Parma è il terzo gol da fuori area di Alexis Saelemaekers nell'anno solare 2025: in Serie A, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, solo due giocatori hanno fatto meglio del belga del Milan, vale a dire Matias Soulé (Roma) e Hakan Calhanoglu (Inter), i quali hanno realizzato finora quattro reti da lontano.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
