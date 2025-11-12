Saelemaekers, che cecchino: già tre gol da fuori area nel 2025, solo in due ne hanno segnati di più

Saelemaekers, che cecchino: già tre gol da fuori area nel 2025, solo in due ne hanno segnati di più
mercoledì 12 novembre 2025, 10:08News
di Enrico Ferrazzi

Quello segnato sabato scorso a Parma è il terzo gol da fuori area di Alexis Saelemaekers nell'anno solare 2025: in Serie A, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, solo due giocatori hanno fatto meglio del belga del Milan, vale a dire Matias Soulé (Roma) e Hakan Calhanoglu (Inter), i quali hanno realizzato finora quattro reti da lontano.

