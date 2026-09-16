Saelemaekers: "Devo lavorare ogni giorno per meritare il mio posto. Sconfitta? Non abbiamo scuse"

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Saelemaekers intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Benfica 0-2

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Benfica 0-2. Le sue parole:

Prima sconfitta stagionale. Non è stato un bel Milan:

“Penso che l’abbiamo preparata bene, è cambiata mentalità in campo e grinta. Sta a noi riguardare con calma, vedere col mister cosa non è andato e vedere gli errori per non farli più”.

Cinque partite, cinque primi tempi senza gol:

“Penso che nel primo tempo tutta la squadra guarda cosa c’è in campo, questo non è andato per noi nelle ultime partite. Non abbiamo scuse. Siamo il Milan e dobbiamo fare i gol. Dobbiamo lavorare e provare a non fare più errori”.

Non giochi sempre e giochi in un ruolo diverso. Cosa devi fare per convincere l’allenatore?

“Lavorando. È l’unica parola che posso dirti. Devo lavorare ogni giorno per meritare il mio posto. La cosa importante non è la mia situazione ma il gruppo, la squadra e vincere. Dobbiamo lavorare tutti insieme e io devo lavorare per provare a riprendere il mio posto”.