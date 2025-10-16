Sala: "Nuovo stadio pronto per il campionato 2031-2032, così da poter ospitare poi gli Europei"
(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, a cui è stato affidato il progetto per il nuovo stadio di Milano, "abbiamo parlato dell'intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7. (ANSA).
