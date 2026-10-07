San Siro, anche Palazzo Marino esulta dopo che il TAR ha bocciato i ricorsi. Ma il fronte del "no" non si arrende
Il TAR Lombardia ha bocciato tutti i ricorsi che erano stati presentati contro la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. Ad esultare, oltre ai due club, che non hanno comunque voluto rilasciare commenti, è anche il Comune di Milano come testimoniano le parole riportate da Il Giorno della vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, la quale, anche a nome del primo cittadino Giuseppe Sala, ha dichiarato: "Su San Siro il Tar della Lombardia ha parlato chiaro: il Consiglio comunale ha lavorato nel rispetto delle regole. Cinque sedute di commissione, oltre 15 ore di discussione in aula, un confronto lungo e vero. La delibera è stata esaminata correttamente e il ricorso sulla procedura è stato respinto nel merito. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili". Grande soddisfazione anche per l’assessora allo Sport Martina Riva: "Ora è il momento di lasciarsi le polemiche alle spalle e di guardare avanti, puntando con decisione sull’obiettivo degli Europei del 2032".
Nonostante la sentenza del TAR Lombardia, il fronte del "no" non intende fermarsi, anzi è pronto a fare ricorso al Consiglio di Stato. La conferma arriva anche da Luigi Corbani, presidente del Comitato Sì Meazza: "Non si illudano Sala, Scaroni e Marotta, il nostro impegno continuerà e non solo con i ricorsi al Consiglio di Stato o gli esposti alla Procura e alla Corte dei Conti, contro gli abusi edilizi, i danni erariali e la violazione delle norme amministrative e penali, e contro l’umiliazione del Consiglio comunale". Questo invece il commento del consigliere comunale ambientalista Enrico Fedrighini, anche lui contrario al nuovo stadio di Milan e Inter: "Non cambia nulla. Andiamo avanti con sempre maggior convinzione, perché molte anomalie procedurali nella vendita di San Siro sono avvenute dopo la presentazione dei ricorsi al Tar".
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