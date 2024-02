Sanremo, che sorpresa: sul palco dell'Ariston torna Ibra!

Stasera su Rai 1 è iniziata la kermesse Sanremese. A sorpresa, poco dopo l'inizio della serata, Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo ingresso all'Ariston, rendendosi protagonista di un siparietto con Amadeus. Ibrahimovic era segnalato ospite insieme alla moglie, seduto in prima fila ad assistere alla prima serata del festival. Zlatan ha però partecipato attivamente alla serata, regalandosi 5 minuti "on stage" prima di sedersi.

Ibra aveva già partecipato a Sanremo come co-conduttore nel 2021, affiancando sempre Amadeus. Questa sera per lo svedese entrata in scena dal fondo della sala, distribuendo santini con la sua foto al pubblico. Poi qualche battuta con Amadeus ("Quanti anni hai, 61? Io 42 e ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo", e ancora "La poltrona presidenziale solo per Mattarella, perché? Quanti gol ha fatto?"), che nel finale dell'intervento di Zlatan tira una stoccata: "Ti ho messo in prima fila nonostante tu non sia primo in classifica".