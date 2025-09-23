Santi Gimenez in gol, il messaggio di Leao: "Vamos fratello"

Contro il Lecce si è sbloccato finalmente Santi Gimenez, che ha trovato il primo gol stagionale su assist di Bartesaghi. Tutta la squadra ha abbracciato il messicano, in gol dopo un momento che stava diventando complicato. Dagli spalti c'è anche Rafa Leao che fa il tifo per lui, con il portoghese che lo tagga su Instagram: "Vamos fratello".

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.