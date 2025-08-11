Scarnecchia: "Se Allegri avesse voluto trattenere Thiaw si sarebbe fatto sentire"
Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle manovre di mercato dei rossoneri. Ecco le sue parole:
Su Tare e l'autonomia limitata
"Un direttore sportivo in generale non ha potere decisionale definitivo. C'è sempre la dirigenza societaria più alta alle spalle. Vedere i giocatori, selezionarli e proporli è un discorso ma la fase nella conclusiva non puoi non sentire i vertici. Credo che Tare stia facendo un lavoro importante a braccetto con Allegri. La scelta di Hojlund preferito a Vlahovic secondo me riguarda molto Allegri e non solo Tare"
Sulla cessione di Thiaw e il ruolo di Allegri
"Se un allenatore non vuole dare via un giocatore, soprattutto nel caso di Allegri, si fa sentire".
