Scarnecchia: "Se Allegri avesse voluto trattenere Thiaw si sarebbe fatto sentire"

Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle manovre di mercato dei rossoneri. Ecco le sue parole:

Su Tare e l'autonomia limitata

"Un direttore sportivo in generale non ha potere decisionale definitivo. C'è sempre la dirigenza societaria più alta alle spalle. Vedere i giocatori, selezionarli e proporli è un discorso ma la fase nella conclusiva non puoi non sentire i vertici. Credo che Tare stia facendo un lavoro importante a braccetto con Allegri. La scelta di Hojlund preferito a Vlahovic secondo me riguarda molto Allegri e non solo Tare"

Sulla cessione di Thiaw e il ruolo di Allegri

"Se un allenatore non vuole dare via un giocatore, soprattutto nel caso di Allegri, si fa sentire".