Scaroni: "Il nostro obiettivo è vincere, i tifosi non devono pensare diversamente”

vedi letture

In merito ai progetti del Milan, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha spiegato a Radio TV Serie A:

Sul Milan: "La sostenibilità finanziaria è una non scelta, è obbligatoria. Se non ce l'hai la UEFA non ti permettere di partecipare alle competizioni europee. Va anche detto però che grazie alla sostenibilità siamo la squadra di Serie A che ha investito di più".

Sui giovani e la seconda squadra: "Con Milan Futuro facciamo una grande scommessa sui giovani. Ci costa diversi milioni, ma è un investimento positivo che vogliamo fare. Nel calcio i progetti a volte non danno risultati i tempi brevi, ma noi siamo qui per vincere. Il nostro obiettivo è vincere le partite. I tifosi non devono pensare diversamente".