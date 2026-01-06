Serafini e il casting del Milan per il difensore: "Io una fiche su un giocatore come Kim la gioco sempre"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Luca Serafini ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sui rumors di mercato che vedrebbero l'ex Napoli Kim Min Jae essere sulla lista della dirigenza per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri:

"Io penso che l'unico profilo sia, o fosse, quello di Kim. Perché il Milan ha bisogno di trovare qualcuno che porti per mano quelli di adesso. Il Milan ha 5 centrali adesso, quindi non è in emergenza, a meno che non prenda qualcuno che guidi, aiuti a crescere. Non parlo solo di Odogu e De Winter, ma anche gli stessi Tomori, Pavlovic e Gabbia, che per carità un pochino crescono ma di una chioccia avrebbero bisogno.

Prendere un sesto centrale come un De Winter, Odogu, gente esclusa dalla rosa da tanto tempo non ha senso. Capisco che l'onere di Kim sia alto, però c'è una cosa che mi sfugge nel Milan: non è che tu fai un sacrificio perché sgarri sul conteggio. Se a luglio ti avessero detto che alla fine del girone d'andata saresti stato a un punto dalla prima, quindi entri in Champions ed addirittura ti puoi giocare lo scudetto, io una fiche su un giocatore come Kim la gioco sempre, oppure un profilo di questo giocatore".