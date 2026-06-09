Serafini: "In questo momento al Milan manca proprio una guida operativa e questo rende difficile qualsiasi trattativa"

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Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul futuro al Napoli di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul futuro al Napoli di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan: “Perché al Milan in questo momento manca una struttura dirigenziale completa e stabile. Non c’è ancora un direttore sportivo, non c’è un allenatore definito e la dirigenza è stata praticamente azzerata. Non esiste quindi un interlocutore chiaro con cui Giovanni Branchini e Massimiliano Allegri possano parlare per risolvere la situazione in modo rapido e pacifico. Il problema non riguarda solo Allegri, ma anche giocatori, mercato e programmazione della squadra. In questo momento a Milano manca proprio una guida operativa, e questo rende difficile qualsiasi trattativa e ne rallenta la risoluzione. La situazione si sbloccherà, ma non ci sono tempistiche certe".

C’è il rischio che il Napoli cambi obiettivo a causa dei tempi lunghi?

“No. La scelta di un club come il Napoli e di un allenatore come Allegri non può essere condizionata dai tempi immediati. Si può già iniziare a programmare la prossima stagione e il mercato, in attesa che il contratto venga formalizzato. Prima o poi la situazione si sbloccherà e Allegri sarà libero di firmare. Non è questo ritardo a poter cambiare le decisioni del Napoli o di Aurelio De Laurentiis”.