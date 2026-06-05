Serie A 2026-2027: ecco il calendario completo del Milan
Queste tutte le partite del Milan nella Serie A 2026-2027:
1^ giornata: Torino-Milan
2^ giornata: Milan-Venezia
3^ giornata: Juventus-Milan
4^ giornata: Lazio-Milan
5^ giornata: Milan-Lecce
6^ giornata: Sassuolo-Milan
7^ giornata: Milan-Atalanta
8^ giornata: Udinese-Milan
9^ giornata: Milan-Bologna
10^ giornata: Milan-Inter
11^ giornata: Genoa-Milan
12^ giornata: Milan-Frosinone
13^ giornata: Cagliari-Milan
14^ giornata: Milan-Parma
15^ giornata: Napoli-Milan
16^ giornata: Milan-Como
17^ giornata: Monza-Milan
18^ giornata: Milan-Fiorentina
19^ giornata: Roma-Milan
20^ giornata: Milan-Torino
21^ giornata: Frosinone-Milan
22^ giornata: Milan-Juventus
23^ giornata: Bologna-Milan
24^ giornata: Inter-Milan
25^ giornata: Milan-Genoa
26^ giornata: Como-Milan
27^ giornata: Milan-Cagliari
28^ giornata: Milan-Sassuolo
29^ giornata: Atalanta-Milan
30^ giornata: Milan-Monza
31^ giornata: Fiorentina-Milan
32^ giornata: Milan-Napoli
33^ giornata: Lecce-Milan
34^ giornata: Milan-Lazio
35^ giornata: Parma-Milan
36^ giornata: Milan-Roma
37^ giornata: Venezia-Milan
38^ giornata: Milan-Udinese
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