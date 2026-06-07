Serie A 26/27, Juventus-Milan alla terza giornata: nella storia del campionato è successo solo due volte
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Nella Serie A 2026/27 Juventus-Milan si giocherà alla terza giornata: nella storia del campionato è successo solo altre due volte
Nel calendario della Serie A 2026/27 presentato venerdì, alla terza giornata è capitata subito una trasferta complicata per il Milan: nel weekend del 5/6 settembre si giocherà Juventus-Milan in casa dei bianconeri.
Nella storia della Serie A questa partita si è giocata solo altre due volte alla terza giornata e in entrambi i casi è terminata in pareggio:
JUVENTUS-MILAN ALLA TERZA GIORNATA DI SERIE A
1977-78
25 settembre 1977
Juventus-Milan 1-1
1991-92
15 settembre 1991
Juventus-Milan 1-1
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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