Serie A 26/27, Juventus-Milan alla terza giornata: nella storia del campionato è successo solo due volte

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Nella Serie A 2026/27 Juventus-Milan si giocherà alla terza giornata: nella storia del campionato è successo solo altre due volte

Nel calendario della Serie A 2026/27 presentato venerdì, alla terza giornata è capitata subito una trasferta complicata per il Milan: nel weekend del 5/6 settembre si giocherà Juventus-Milan in casa dei bianconeri.

Nella storia della Serie A questa partita si è giocata solo altre due volte alla terza giornata e in entrambi i casi è terminata in pareggio:

JUVENTUS-MILAN ALLA TERZA GIORNATA DI SERIE A

1977-78

25 settembre 1977

Juventus-Milan 1-1

1991-92

15 settembre 1991

Juventus-Milan 1-1