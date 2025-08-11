Serie A al via fra 2 settimane, Bisoli: "Vedo il Milan davanti all'Inter nella griglia di partenza"
Il tecnico Pierpaolo Bisoli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della Serie A che riparte fra due settimane. Ecco le sue parole:
"Per la lotta al titolo non dimentichiamoci della Juve e del Milan che con questi due allenatori possono creare un'identità forte e dare filo da torcere al Napoli, a maggior ragione il Milan che non ha le coppe europee".
Juve e Milan davanti all'Inter?
"Sì. Perché dopo tanti anni i giocatori qualche stimolo in meno lo hanno. C'è stato un cambio di allenatore che ha fatto cose straordinarie, c'è quella finale di Champions persa in quel modo ed è una delusione che va smaltita. E credo che dopo tanti anni con gli stessi giocatori qualche piccola motivazione la perdi. Juve e Milan sono davanti all'Inter nella griglia".
Su Allegri
"Non deve dimostrare nulla, è uno degli allenatori più vincenti del campionato italiano. Tutti lo criticano per il modo di giocare ma in fondo poi si vede cosa uno ha vinto e lui alla Juve ha vinto tutto. Il Milan ha preso un grande allenatore, un grande motivatore che sa entrare nella testa. Poi giocar bene e giocar male me lo devono anche spiegare. Un conto è vincere male una partita, ma se vinci un campionato non puoi giocar male 38 partite. Credo che la sua mancanza si sia fatta sentire l'anno scorso".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan