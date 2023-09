Serie A, clamoroso all'Olimpico: la Roma schianta l'Empoli 7-0

Se c'è stata partita in Roma-Empoli è durata esattamente 40 secondi, il tempo che gli ospiti concedessero uno dei rigori più netti e sciocchi degli ultimi tempi per un tocco di mano che più netto non si può. Da lì in avanti assolo giallorosso, con il match che termina con un sonoro 7-0. Dopo un avvio molto difficile, 1 punto in 3 partite, inizia a sorridere anche Mourinho.